Huawei представит 21 мая смартфоны Honor 20 и Honor 20 Pro

Сегодня суббренд Huawei Honor подтвердил, что предстоящая серия смартфонов Honor 20 будет анонсирована в Лондоне 21 мая.

Honor Magic 2

Ожидается, что Honor 20 станет преемником прошлогоднего Honor 10, и получит большой дисплей, чип Kirin 980 и тройную основную камеру на задней стороне. Предполагается, что вторым устройством будет Honor 20 Pro, который станет более доступным вариантом Huawei P30 Pro. Сообщается, что Honor 20 Pro получит такую же основную камеру с четырьмя модулями как и P30 Pro, с главным модулем Sony IMX600 на 40 Мп. Помимо этого, Honor 20 Pro может обладать процессором Kirin 980 и подэкранным дактилоскопическим сканером.

Honor 20

Хотя устройства Honor 20 и Huawei P30 будут разделять ряд компонентов, компания добавит в них дополнительные продвинутые функции. Датчики камеры будут обладать урезанными характеристиками, однако весьма вероятно, что серия Honor 20 будет включать в себя опции фотосъёмки при слабом освещении. К сожалению, подробные спецификации грядущей серии Honor 20 пока неизвестны.


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