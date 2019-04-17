Xiaomi назвала дату анонса селфи-фона Redmi Y3

Компания Xiaomi рассекретила дату, когда она явит на суд общественности свой новейший смартфон Redmi Y3, заточенный под получение автопортретов. Мобильник сей увидит свет уже в этом месяце, но это будет никакой не флагман, а вполне себе бюджетник.



Смартфон Redmi Y3 презентуют 23 апреля этого года, скорее всего, в Китае, и в его экране, снабженном модном каплевидным вырезом, разместится фотокамера аж на 32 Мп. Другие параметры матрицы и оптики не сообщаются, но на высокое качество снимков все равно можно не рассчитывать – по слухам, мобильник построят на одном из процессоров древней серии Qualcomm Snapdragon 400.



К CPU добавят 3 или 4 Гб оперативной памяти и экран с разрешением Full HD+ (в лучшем случае), диагональ которого не установлена. Обо всех прочих возможностях Redmi Y3 остается лишь догадываться, но, с другой стороны, анонс уже не за горами. К слову, совсем скоро Xiaomi покажет полноценный флагман Redmi на Qualcomm 855 с очень демократичным ценником. Вот его как раз и стоит ждать в первую очередь.