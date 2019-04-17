Xiaomi назвала дату анонса селфи-фона Redmi Y3

Компания Xiaomi рассекретила дату, когда она явит на суд общественности свой новейший смартфон Redmi Y3, заточенный под получение автопортретов. Мобильник сей увидит свет уже в этом месяце, но это будет никакой не флагман, а вполне себе бюджетник.

Смартфон Redmi Y3 презентуют 23 апреля этого года, скорее всего, в Китае, и в его экране, снабженном модном каплевидным вырезом, разместится фотокамера аж на 32 Мп. Другие параметры матрицы и оптики не сообщаются, но на высокое качество снимков все равно можно не рассчитывать – по слухам, мобильник построят на одном из процессоров древней серии Qualcomm Snapdragon 400.

К CPU добавят 3 или 4 Гб оперативной памяти и экран с разрешением Full HD+ (в лучшем случае), диагональ которого не установлена. Обо всех прочих возможностях Redmi Y3 остается лишь догадываться, но, с другой стороны, анонс уже не за горами. К слову, совсем скоро Xiaomi покажет полноценный флагман Redmi на Qualcomm 855 с очень демократичным ценником. Вот его как раз и стоит ждать в первую очередь.

Максим Мишенев, MobileDevice


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Mobile

←+Ctrl+→

Интересные новости
Mi MIX 4 может стать первым складным смартфоном XiaomiMi MIX 4 может стать первым складным смартфоном Xiaomi
Huawei представит 17 апреля новый смартфон и ноутбук HonorHuawei представит 17 апреля новый смартфон и ноутбук Honor
Вскрытие Huawei P30 Pro: смартфон обладает посредственной ремонтопригодностьюВскрытие Huawei P30 Pro: смартфон обладает посредственной ремонтопригодностью
Sony Xperia 1 Compact засветился в бенчмарке GFXbench с 6 Гбайт ОЗУSony Xperia 1 Compact засветился в бенчмарке GFXbench с 6 Гбайт ОЗУ
Vivo X27 Pro – фаблет из Китая с выдвижной камеройVivo X27 Pro – фаблет из Китая с выдвижной камерой
Блок рекламы


Похожие новости
Какие смартфоны Xiaomi получат Android 9.0 Pie?Какие смартфоны Xiaomi получат Android 9.0 Pie?
Смартфон Redmi с выдвижной камерой и Snapdragon 855 показал глава XiaomiСмартфон Redmi с выдвижной камерой и Snapdragon 855 показал глава Xiaomi
Смартфон Redmi Y3 с 32-Мп селфи-камерой дебютирует 24 апреляСмартфон Redmi Y3 с 32-Мп селфи-камерой дебютирует 24 апреля
Xiaomi Mi Mix 3 против Xiaomi Pocophone F1: кто быстрее?Xiaomi Mi Mix 3 против Xiaomi Pocophone F1: кто быстрее?
Mi MIX 4 может стать первым складным смартфоном XiaomiMi MIX 4 может стать первым складным смартфоном Xiaomi
Xiaomi продала более 4 миллионов смартфонов Redmi Note 7Xiaomi продала более 4 миллионов смартфонов Redmi Note 7
Рендер Redmi Pro 2 с Snapdragon 855 и выдвижной камерой глава бренда назвал фейкомРендер Redmi Pro 2 с Snapdragon 855 и выдвижной камерой глава бренда назвал фейком
Honor 20 и Honor 20 Pro: характеристики, цена и дата анонсаHonor 20 и Honor 20 Pro: характеристики, цена и дата анонса
Xiaomi в прямом эфире показала, что Redmi 7 работает 18 дней от батареиXiaomi в прямом эфире показала, что Redmi 7 работает 18 дней от батареи
Snapdragon 855, 12 Гбайт ОЗУ и батарея на 4000 мА•ч: Xiaomi Pocophone F2 обрастает слухамиSnapdragon 855, 12 Гбайт ОЗУ и батарея на 4000 мА•ч: Xiaomi Pocophone F2 обрастает слухами
Последние новости
Подгружаем последние новости