Рендер Redmi Pro 2 с Snapdragon 855 и выдвижной камерой глава бренда назвал фейком

Рендер Redmi Pro 2 с Snapdragon 855 и выдвижной камерой глава бренда назвал фейком

Вскоре после выхода смартфона Redmi среднего уровня, Redmi Note 7 Pro, в Сети появились слухи о том, что компания готовит к выпуску флагманский смартфон на базе новейшей системы на кристалле Snapdragon 855.

Публикация фото генерального директора Xiaomi Лэй Цзюнь (Lei Jun) рядом с двумя новыми неанонсированными смартфонами лишь добавила «масла в огонь», так как начали говорить о том, что один из них — аппарат на базе Snapdragon 855.

Рендер Redmi Pro 2 с Snapdragon 855 и выдвижной камерой глава бренда назвал фейком

Поэтому размещение одним из пользователей в социальной сети Weibo рендера Redmi Pro 2 с Snapdragon 855 на борту и выдвижной камерой было воспринято с интересом. Однако, как оказалось, это был лишь результат изысканий одного из дизайнеров, а не компании. Именно так отозвался о рендере вице-президент Xiaomi Group и генеральный менеджер бренда Redmi, Лю Вейбинг (Lu Weibing).

Добавим, что днём ранее Вейбинг опроверг слухи о том, что у нового флагмана будет выдвижная камера. «Этого не будет», — кратко прокомментировал появившиеся слухи глава бренда. Действительно, сообщения о намерении оснастить новую модель выдвижной камерой с самого начала казались неправдоподобными, так как до этого Xiaomi не использовала такую конструкцию в своих устройствах.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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