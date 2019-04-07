Samsung Galaxy S10 5G разобрали и показали изнутри

Грядущий флагманский смартфон Samsung Galaxy S10 5G попал в руки специалистов с ресурса PBKreviews, которые разобрали его и изучили изнутри, записав весь процесс на видео.

Samsung Galaxy S10 5G имеет конструкцию корпуса с двумя посаженными на клей стеклянными панелями. Чтобы разобрать устройство необходимо использовать термофен для размягчения клея. После снятия тыльной панели под ней можно увидеть 3 сенсора основной камеры и 3D ToF-датчик, а также устройство беспроводной зарядки. Для продолжения разборки необходимо отсоединить пару кабелей.

В целом, процесс разборки вполне традиционен, однако имеется пара особенностей. Например, для снятия дисплея необходимо практически полностью разобрать устройство. Помимо этого, на системной плате был обнаружен неизвестный и не подключенный коннектор. По мнению специалистов он может использоваться для дополнительных компонентов в одной из версий смартфона, предположительно операторской.