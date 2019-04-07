США может проиграть Китаю в гонке по развёртыванию 5G-сетей

США может проиграть Китаю в гонке по развёртыванию 5G-сетей

США может проиграть Китаю в гонке по развёртыванию 5G-сетей. С таким заявлением выступили представители Министерства обороны страны.

В сообщении говорится о том, что в настоящее время Китай занимает лидирующую позицию в сфере 5G, поэтому американская сторона выражает беспокойство о своих союзниках, использующих китайское оборудование.

В послании американских военных говорится о том, что КНР находится на первом месте в области распространения сетей связи пятого поколения. Добиться этого удалось благодаря серии агрессивных инициатив, в рамках которых осуществлялись инвестирование и развитие 5G-сетей. Предполагается, что на территории Поднебесной развёрнуто порядка 350 000 базовых станций, функционирующих в режиме 5G. США располагает количеством базовых станций, численность которых примерно в 10 раз меньше. Это говорит о том, что Китай занимает выгодную позицию, позволяющую осуществлять планомерное продвижение собственных технологий по всему миру.

Отмечается, что крупные телекоммуникационные компании вроде Huawei и ZTE постепенно наращивают объёмы поставок сетевого оборудования и конечных потребительских устройств, поддерживающих работу в 5G-сетях. В докладе говорится о том, что только Huawei успела продать за рубеж порядка 10 000 базовых станций, предназначенных для построения сетей связи пятого поколения. Кроме того, китайские компании, несмотря на давление американских чиновников, продолжают предлагать помощь в развёртывании 5G-сетей в европейском и других регионах. Американские власти продолжают требовать от союзников разрыва отношений с поставщиками сетевого оборудования из КНР.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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