Глава Xiaomi подтвердил уменьшение количества рекламы в MIUI

После выхода новых прошивок MIUI 10 участились жалобы пользователей на возросшее количество рекламы. Своим отношением к рекламе поделился и глава Xiaomi Лей Цзунь (Lei Jun).

MIUI

По мнению Лей Цзунь, реклама для многих пользователей является «больной точкой». В MIUI на первом месте стоит решение проблем, доставляющих неудобство пользователям. Глава китайской компании сообщил, что короткие текстовые рекламные сообщения и «старая реклама» будут удалены.

И хотя глава Xiaomi не уточнил, что значит определение «старая реклама», с уверенностью можно заявить, что количество рекламы в MIUI значительно уменьшится.

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Также Лей Цзунь подтвердил шесть главных функций, которые принесет с собой MIUI 11. Наиболее значимыми из них станут новый режим энергосбережения, поддержка глобального темного режима и новые уведомления. Когда состоится официальный дебют MIUI 11 – неизвестно.


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