Смартфоны Huawei Enjoy 9S и Enjoy 9e дебютируют на следующей неделе

Смартфоны Huawei Enjoy 9S и Enjoy 9e дебютируют на следующей неделе

Компания Huawei обнародовала серию тизер-изображений, говорящих о том, что в понедельник на следующей неделе, 25 марта, дебютируют сразу несколько новых мобильных устройств.

Речь, в частности, идёт о смартфонах Enjoy 9S и Enjoy 9e, а также о планшетном компьютере MediaPad M5 Youth Edition модельного ряда 2019 года.

Сообщается, что аппарат Enjoy 9S получит тройную основную камеру. Пока называется разрешение двух датчиков в её составе — 24 млн и 16 млн пикселей. Кроме того, в тыльной части корпуса расположится дактилоскопический сканер для снятия отпечатков пальцев. Смартфон будет нести на борту флеш-накопитель вместимостью 128 Гбайт. Упомянута операционная система Android с фирменной надстройкой EMUI 9.0.

В оснащение второй новинки — Enjoy 9e — войдут одинарная 13-мегапиксельная камера и накопитель ёмкостью 64 Гбайт. Сказано о наличии FM-тюнера.

Смартфоны Huawei Enjoy 9S и Enjoy 9e дебютируют на следующей неделе

Что касается нового планшета MediaPad M5 Youth Edition, то его основой послужит фирменный процессор Kirin 710. Чип содержит восемь вычислительных ядер с тактовой частотой до 2,2 ГГц и графический контроллер ARM Mali-G51 MP4. Питание обеспечит аккумуляторная батарея ёмкостью 5100 мА·ч. Упомянута аудиосистема Histen 3D Audio.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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