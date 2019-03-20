Samsung Galaxy A40: селфи-камера на 25 Мп, быстрая зарядка и NFC

Компания Samsung расширила линейку Galaxy A, выпустив в Нидерландах ещё один смартфон Galaxy A40. Новинка получила производительную начинку, продвинутые фотовозможности и поддержку NFC для бесконтактных платежей.

Samsung Galaxy A40

Дисплей

Samsung Galaxy A40 оснащен 5,9-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с вырезом Infinity-U и разрешением 2280?1080 пикселей.

Аппаратная основа

Производительность гаджета обеспечивает 8-ядерный процессор Exynos 7885 с максимальной тактовой частотой 2,2 ГГц в тандеме с графическим ускорителем Mali-G71 и 4 ГБ оперативной памяти. Объём встроенного флеш-накопителя составляет 64 ГБ, с возможностью расширения microSD-картами до 512 ГБ. Ёмкость аккумулятора достигает 3100 мАч, поддерживается функция быстрой зарядки.

Камеры

Помимо этого, Galaxy A40 получил двойную основную камеру с модулями 16 Мп + 5 Мп (f/2.2) и селфи-камеру на 25 Мп.

Galaxy A40

Прочее

Также стоит отметить поддержку 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac (2,4 ГГц + 5 ГГц), Bluetooth 4.2, GPS, ГЛОНАСС, NFC, наличие порта USB Type-C, 3,5-мм аудио-разъема и дактилоскопического сканера на задней панели. Габариты гаджета составляют: 144,3?69,1?7,9 мм. В качестве ПО используется Android 9.0 Pie (Samsung One UI).

Доступность, цветовая палитра, цена

Продажи Samsung Galaxy A40 стартуют с 10 апреля. Новинка доступна в четырех цветовых вариантах: белом,черном, синем и оранжевом. Стоимость гаджета составляет $282.


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