IDC: объём рынка носимых устройств достигнет в 2019 году 200 млн штук

Компания International Data Corporation (IDC) обнародовала прогноз по мировому рынку носимых электронных устройств на текущий и последующие годы.

Представленные данные учитывают отгрузки «умных» наручных часов, браслетов для отслеживания физической активности, беспроводных наушников и гарнитур, а также гаджетов, крепящихся на одежду.

Сообщается, что в прошлом году объём глобальной отрасли составил в штучном выражении около 172 млн единиц. В 2019-м ожидается рост на 15,3 %: в результате, отгрузки достигнут практически 200 млн штук — 198,5 млн.

На смарт-часы в общем объёме поставок носимых гаджетов придётся 45,6 %. Гарнитуры и наушники различных типов займут около 27,4 % отрасли. Ещё примерно 24,7 % составят электронные браслеты.

В дальнейшем поставки носимых устройств продолжат расти. Так, в 2023 году объём рынка в штучном выражении, согласно прогнозам IDC, достигнет 279,0 млн штук. Таким образом, показатель CAGR (среднегодовой темп роста в сложных процентах) в период с 2019 по 2023 гг. окажется на уровне 8,9 %.



