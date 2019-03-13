Samsung работает над смартфоном-браслетом

Компания Samsung запатентовала новое оригинальное устройство – смартфон, который можно будет носить прямо на запястье в виде браслета. В сети уже даже появились соответствующие рендеры, и выглядит конструкция весьма странно.



В разложенном виде новинка от Samsung, названия у которой пока нет, выглядит как обычный, только очень вытянутый смартфон, а его корпус и экран могут сгибаться под небольшим углом. Если информация верна, то в устройстве будут двойная основная камера и сканер отпечатков пальцев, встроенный прямо в экран, а также порт USB-C на нижнем торце, фронтальная камера, врезанная прямо в экран и физические кнопки управления по бокам корпуса.



Сроков релиза у этого чуда техники пока что нет, как и характеристик, а стоить он наверняка будет не просто дорого, а очень дорого, поскольку цена первого гибкого смартфона Samsung Fold, показанного на MWC 2019, приближается к $2000. Опять же, пока непонятно, как такой браслет будет держаться на запястье, особенно у девушек с ладонями небольших размеров.