Xiaomi представила Redmi Note 7 Pro с 48-Мп камерой по цене $196

После выпуска Redmi Note 7 пришло время дебюта более мощной версии Redmi Note 7 Pro. Главным отличием новинки от стандартной версии стали более производительный процессор Snapdragon 675 и модуль Sony IMX586 для основной камеры на 48 Мп.

Дисплей

Redmi Note 7 Pro получил 6,3-дюймовый IPS дисплей с разрешением 2340?1080 пикселей и соотношением сторон 19,5:9. В верхней части лицевой панели имеется каплевидный вырез под селфи-камеру. Экран покрыт защитным стеклом Corning Gorilla Glass 5. Предусмотрено брызгозащитное покрытие корпуса P2i.

Аппаратная основа

Производительность гаджета обеспечивает процессор Qualcomm Snapdragon 675 с тактовой частой 2,0 ГГц в тандеме с GPU Adreno 612 и 4/6 ГБ оперативной памяти. Объем встроенной памяти составляет 64/128 ГБ, с возможностью расширения microSD-картами до 256 ГБ. Емкость аккумулятора достигает 4000 мАч. Поддерживается быстрая зарядка мощностью 18 Вт.

Камеры

На задней панели Xiaomi Redmi Note 7 Pro имеется двойная основная камера, включающая главный модуль Sony IMX586 на 48 Мп c апертурой f/1,79 и вспомогательный модуль на 5 Мп. Камера поддерживает функции ИИ для распознавания сцены, настраиваемый эффект боке, бьютификатор для фронтального модуля, режим ночной съёмки и запись 4K-видео. Разрешение фронтальной камеры составляет 13 Мп. Поддерживается Face Unlock.

Прочее

Также стоит отметить поддержку 4G LTE , Wi-Fi 802.11ac (2,4 ГГц + 5 ГГц), Bluetooth 5.0, GPS , ГЛОНАСС, наличие порта USB Type-C, 3,5-мм аудио-разъема и дактилоскопического сканера на задней панели. Габариты гаджета: 159,2?75,2?8,1 мм, 186 граммов. В качестве ПО используется Android 9.0 Pie с фирменной оболочкой MIUI 10.

Доступность, цветовая палитра, цена

В продаже Xiaomi Redmi Note 7 Pro появится с 13 марта. Аппарат поставляется в трех цветовых вариантах: черном, синем и красном. Стоимость новинки в модификации 4+64 ГБ памяти составляет $196, версия 6+128 ГБ обойдется в $238.