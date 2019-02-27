Meizu 16s Plus появился на «живых» фото

В нынешнем году новыми флагманами компании Meizu станут смартфоны Meizu 16s и Meizu 16s Plus. В сети появились «живые» фото старшей версии, демонстрирующие переднюю часть телефона.

Как видно на изображении, Meizu 16s Plus получит большой дисплей без вырезов и отверстий. А рамки, обрамляющие экран будут очень тонкими. Помимо этого, флагманы нынешнего года будут обладать более тонким «подбородком», чем у предыдущих моделей.

Разговорный динамик у грядущего Meizu 16s Plus, также как и у предшественника, расположится вверху на самом изгибе корпуса. Диаметр отверстия для фронтальной камеры будет немного меньше ширины верхней рамки. К сожалению, изображений задней части смартфона пока нет.

Предположительно, Meizu 16s Plus получит 6,5-дюймовый AMOLED-дисплей, процессор Snapdragon 855, тройную основную камеру с главным модулем Sony IMX586 на 48 Мп, аккумулятор емкостью 3600 мАч и модуль NFC для бесконтактных платежей. Как видно на изображениях, Meizu 16s Plus будет поставляться в двух цветовых вариантах: белом и черном.

Официальный дебют Meizu 16s и Meizu 16s Plus состоится апреле – мае нынешнего года. Стоимость новинок стартует от $490.