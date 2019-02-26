Huawei: «Обвинения США по поводу рисков наших 5G для безопасности не имеют доказательств. Никаких»

Председатель совета директоров компании Huawei Гуо Пин (Guo Ping) выступил сегодня перед участниками выставки MWC 2019 в Барселоне, начав его с горькой шутки: «Никогда не было столь большого интереса к Huawei».

Хотя ситуация у китайской компании вовсе не шуточная, так как президент США Дональд Трамп призвал союзников США не покупать оборудование или сервисы у Huawei . И некоторые страны, включая Австралию, запретили операторам использовать оборудование китайской компании.

В своем вчерашнем выступлении на MWC 2019 еврокомиссар по цифровой экономике и цифровому обществу Мария Габриел дала понять, что исполнительная власть готова вмешаться и принять меры для обеспечения «общего подхода» к вопросу сетевой безопасности. Это позволит избежать риска того, что государства-члены ЕС по отдельности предпримут действия, способные стать причиной замедления развёртывания сетей 5G по всей Европе.

Huawei, похоже, одобряет эту инициативу. «Пусть эксперты решают, являются ли сети безопасными или нет, — заявил Гуо Пин, подразумевая, что Трамп является антиподом эксперта. — G для безопасности не имеют доказательств. Никаких».

По словам Гуо Пина, ирония также заключается в том, что законодательство США позволяет американским организациям получать доступ к данным в других странах.



