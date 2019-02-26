Huawei: «Обвинения США по поводу рисков наших 5G для безопасности не имеют доказательств. Никаких»

Председатель совета директоров компании Huawei Гуо Пин (Guo Ping) выступил сегодня перед участниками выставки MWC 2019 в Барселоне, начав его с горькой шутки: «Никогда не было столь большого интереса к Huawei».

Хотя ситуация у китайской компании вовсе не шуточная, так как президент США Дональд Трамп призвал союзников США не покупать оборудование или сервисы у Huawei. И некоторые страны, включая Австралию, запретили операторам использовать оборудование китайской компании.

В своем вчерашнем выступлении на MWC 2019 еврокомиссар по цифровой экономике и цифровому обществу Мария Габриел дала понять, что исполнительная власть готова вмешаться и принять меры для обеспечения «общего подхода» к вопросу сетевой безопасности. Это позволит избежать риска того, что государства-члены ЕС по отдельности предпримут действия, способные стать причиной замедления развёртывания сетей 5G по всей Европе.

Huawei, похоже, одобряет эту инициативу. «Пусть эксперты решают, являются ли сети безопасными или нет, — заявил Гуо Пин, подразумевая, что Трамп является антиподом эксперта. — G для безопасности не имеют доказательств. Никаких».

По словам Гуо Пина, ирония также заключается в том, что законодательство США позволяет американским организациям получать доступ к данным в других странах.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Samsung представила гибкий смартфон Galaxy Fold с шестью камерами за $1980Samsung представила гибкий смартфон Galaxy Fold с шестью камерами за $1980
Qualcomm выпустила 5G-модем Snapdragon X55 со скоростью загрузки до 7 ГБит/сQualcomm выпустила 5G-модем Snapdragon X55 со скоростью загрузки до 7 ГБит/с
OPPO представила технологию 10-кратного зума без потери качестваOPPO представила технологию 10-кратного зума без потери качества
Фото дня: проблема с конструкцией Galaxy FoldФото дня: проблема с конструкцией Galaxy Fold
Huawei представит на MWC 2019 складной смартфон с 5GHuawei представит на MWC 2019 складной смартфон с 5G
Блок рекламы


Похожие новости
MWC 2019: смартфон Huawei P30 показали на «живых» фотоMWC 2019: смартфон Huawei P30 показали на «живых» фото
MWC 2019: Huawei представила гибкий 5G-смартфон Mate X за $2600MWC 2019: Huawei представила гибкий 5G-смартфон Mate X за $2600
Huawei представит на MWC 2019 складной смартфон с 5GHuawei представит на MWC 2019 складной смартфон с 5G
Xiaomi Mi 9 превзошел Huawei Mate 20 Pro по времени автономной работыXiaomi Mi 9 превзошел Huawei Mate 20 Pro по времени автономной работы
Мощные смартфоны Huawei P30 Series дебютируют в конце марта в ПарижеМощные смартфоны Huawei P30 Series дебютируют в конце марта в Париже
Huawei представила смартфон Y6 Pro 2019 с Android 9.0 Pie и ценой $135Huawei представила смартфон Y6 Pro 2019 с Android 9.0 Pie и ценой $135
Huawei запатентовала AR-очки со встроенными смарт-часамиHuawei запатентовала AR-очки со встроенными смарт-часами
Huawei P30 и P30 Pro: качественные фото и дата анонсаHuawei P30 и P30 Pro: качественные фото и дата анонса
Раскрыт дизайн складного смартфона Huawei с гибким дисплеемРаскрыт дизайн складного смартфона Huawei с гибким дисплеем
Huawei готовит компактный смартфон Mate MiniHuawei готовит компактный смартфон Mate Mini
Последние новости
Подгружаем последние новости