Huawei: «Обвинения США по поводу рисков наших 5G для безопасности не имеют доказательств. Никаких»
Председатель совета директоров компании Huawei Гуо Пин (Guo Ping) выступил сегодня перед участниками выставки MWC 2019 в Барселоне, начав его с горькой шутки: «Никогда не было столь большого интереса к Huawei».
Хотя ситуация у китайской компании вовсе не шуточная, так как президент США Дональд Трамп призвал союзников США не покупать оборудование или сервисы у Huawei. И некоторые страны, включая Австралию, запретили операторам использовать оборудование китайской компании.
В своем вчерашнем выступлении на MWC 2019 еврокомиссар по цифровой экономике и цифровому обществу Мария Габриел дала понять, что исполнительная власть готова вмешаться и принять меры для обеспечения «общего подхода» к вопросу сетевой безопасности. Это позволит избежать риска того, что государства-члены ЕС по отдельности предпримут действия, способные стать причиной замедления развёртывания сетей 5G по всей Европе.
Huawei, похоже, одобряет эту инициативу. «Пусть эксперты решают, являются ли сети безопасными или нет, — заявил Гуо Пин, подразумевая, что Трамп является антиподом эксперта. — G для безопасности не имеют доказательств. Никаких».
По словам Гуо Пина, ирония также заключается в том, что законодательство США позволяет американским организациям получать доступ к данным в других странах.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
26.02.2019 15:16