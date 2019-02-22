Фото дня: проблема с конструкцией Galaxy Fold

Если взглянуть на 68 официальных изображений Galaxy Fold на пресс-сайте Samsung, можно обнаружить, что чего-то не хватает. Искомую проблему ресурс Engadget обнаружил в рекламном ролике. Нет, это не странный крошечный внешний экран (4,6 дюйма HD+), не огромный вырез под фронтальную камеру внутри, не мягкая поверхность изгибаемого 7,3" дисплея (QXGA+, 4,2:3). Это конструктивная проблема, которая пока будет стоять перед всеми складными аппаратами: заметный зазор со стороны изгиба в сложенном состоянии.

Приведённое изображение Galaxy Fold в сложенном положении взято из рекламного видео, которое является единственным официальным материалом, мельком показывающим смартфон с такого ракурса. В нём виден чёткий и весьма немаленький промежуток между двумя частями телефона рядом с петлей. Похоже, что зазор даже шире, чем две довольно толстые «телефонные» части — всё это делает Fold ещё более странным аппаратом, чем кажется на первый взгляд.

В течение многих лет люди шутили о том, что каждый новый телефон является просто «чёрным прямоугольным параллелепипедом». Теперь Samsung сделала чёрный треугольный параллелепипед. Причём стороны этой фигуры не совсем цельные — устройство попросту не складывается, оставляя заметный зазор. Купить телефон за $2000 с огромным зазором посередине выглядит не самой привлекательной идеей, вдобавок, эргономичность здесь под большим вопросом.

Конечно, это обусловлено самой природой современных гибких экранов: их просто невозможно сложить полностью, не повредив (как лист бумаги). Делать же складной дисплей наружным, чтобы петля давала достаточно пространства для изгиба, непрактично, ведь гибкий экран нельзя покрыть твёрдым защитным стеклом, что делает его более уязвимым.

Многозадачный режим с 3 приложениями на экране

В любом случае, создание такого устройства с довольно надёжной и необычной конструкцией — большое достижение. Но вряд ли аппарат сыщет себе много поклонников, готовых заменить традиционный смартфон на изгибаемый. Впрочем, технологии не стоят на месте, и, возможно, уже в Galaxy Fold 2 мы увидим огромный прогресс.



