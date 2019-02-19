Мощные смартфоны Huawei P30 Series дебютируют в конце марта в Париже

Мощные смартфоны Huawei P30 Series дебютируют в конце марта в Париже

Компания Huawei обнародовала тизер, говорящий о том, что производительные смартфоны P30 Series будут представлены на специальном мероприятии в Париже, которое пройдёт 26 марта.

По имеющейся информации, в семейство войдут модели Huawei P30, Huawei P30 Pro и Huawei P30 Lite, которые фигурируют под кодовыми именами Vogue, Elle и Marie Claire соответственно.

Ранее сообщалось, что размер дисплея составит 6,1 дюйма у Huawei P30 и 6,5 дюйма у Huawei P30 Pro. Будет применена качественная панель формата Full HD+ (2340 ? 1080 точек) с небольшим вырезом в верхней части.

Модель Huawei P30, по слухам, получит тройную основную камеру. Модификации Huawei P30 Pro приписывают наличие камеры из четырёх модулей, включая датчик ToF (Time of Flight).

Мощные смартфоны Huawei P30 Series дебютируют в конце марта в Париже

Смартфоны якобы получат дактилоскопический сканер, интегрированный непосредственно в область экрана. Операционная система — Android 9 Pie.

«Сердцем» послужит фирменный процессор Kirin 980, который содержит восемь ядер (квартеты ARM Cortex-A76 и ARM Cortex-A55), два нейропроцессорных блока NPU и графический контроллер ARM Mali-G76. Объём оперативной памяти в зависимости от модификации может достигать 12 Гбайт.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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