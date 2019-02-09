Фото: Galaxy S10e в ярко-жёлтом исполнении и некоторые подробности о серии

Предстоящая серия флагманских смартфонов Samsung Galaxy S10 была сертифицирована соответствующим органом NBTC в Таиланде в начале недели, где корейский гигант делает ставку на продвижение наиболее доступного флагмана — Galaxy S10e. Кстати, помимо обычных вариантов вроде чёрного, белого и зелёного, этот аппарат будет продаваться и в более ярких исполнениях.

По крайней мере, информатор @IshanAgarwal24 опубликовал в Twitter пресс-изображение ярко-жёлтого варианта Galaxy S10e с дисплеем Infinity-O и двойной камерой на тыльной стороне. Тот же информатор подтвердил, что смартфон действительно будет иметь дисплей с диагональю 5,8 дюйма, о чём сообщали предыдущие утечки.

При этом физические размеры S10e составят 142,5 ? 70,5 ? 8,1 мм (включая выступ тыльной камеры). Обычная версия Galaxy S10 будет оснащена 6,1-дюймовым дисплеем и иметь размеры 149,9 ? 71,6 ? 8,1 мм. Наконец, флагман Samsung Galaxy S10+ будет наделён 6,4-дюймовым экраном при общих размерах 157 ? 75,3 ? 8,1 мм.

Напомним: «бюджетный» Galaxy S10e будет отличаться от старших собратьев в лице S10 и S10 Plus не только размерами и диагональю экрана. В нём также будет применяться плоский, а не изогнутый на края дисплей, отсутствовать встроенный в экран дактилоскопический датчик (он будет расположен сбоку на кнопке питания) и использоваться менее ёмкая батарея на 3100 мА·ч (3400 у S10 и 4100 мА·ч у S10+).

Все три модели Galaxy S10 дебютируют на предстоящем мероприятии Samsung Unpacked в Сан-Франциско 20 февраля. Galaxy S10e будет доступен в конфигурации 6 Гбайт ОЗУ и 128 Гбайт встроенной флеш-памяти. Galaxy S10 выйдет в двух конфигурациях 6/128 Гбайт или 8/512 Гбайт. Наконец, Galaxy S10+ получит три варианта объёма памяти: 6/128 Гбайт, 8/512 Гбайт и 12/1024 Гбайт. Ожидается, что все три смартфона на большинстве рынков будут оснащены собственным 8-нм процессором Exynos 9820, а в США получат 7-нм чип Qualcomm Snapdragon 855. Согласно недавней утечке, Galaxy S10e будет стоить в Индии 50 тысяч рупий (около $700).

Кстати, недавно известный блогер Маркус Браунли (Marques Brownlee), специализирующийся на обзорах смартфонов, сделал предварительное видео о Galaxy S10, показав внешний дизайн будущего аппарата (в виде болванки) и рассказав об ожидаемых характеристиках трёх моделей:



