Qualcomm представила чипсет Snapdragon 712 для среднеуровневых смартфонов

Компания Qualcomm анонсировала новый мобильный чипсет Snapdragon 712. Новинка основана на том же 10-нм техпроцессе FinFET, что и Snapdragon 710, но имеет более быстрый 8-ядерный процессор, который до 10% производительней, чем предшественник, а также улучшенные технологии ИИ.

Snapdragon 712

Производительность, быстрая зарядка и модули связи

Snapdragon 712 включает в себя восемь ядер Kryo 360 с тактовой частотой 2,3 ГГц, процессор Hexagon 685 DSP и графический ускоритель Adreno 616. Заявлена поддержка быстрой зарядки Quick Charge 4+, которая позволит восполнить ёмкость аккумулятора до 50% всего за 15 минут.

Snapdragon 712

Модем Qualcomm Snapdragon X15 поддерживает нисходящий канал LTE Cat.15 и восходящий канал Cat.13, достигая пиковых скоростей 800 Мбит/с и 150 Мбит/с, соответственно.

Обработка фото и видео

Благодаря процессору обработки изображений ISP Spectra 250, чип поддерживает двойные камеры до 20 Мп или одинарные камеры до 32 Мп. Максимальное разрешение видеороликов составляет 4K, максимальная кадровая частота – 30 к/с.

Технологии ИИ

Как утверждает производитель, Snapdragon 712 обладает теми же интеллектуальными возможностями и превосходными функциями, что и его предшественник. Благодаря технологии TrueWireless Stereo Plus и Broadcast Audio улучшится звук через Bluetooth-наушники, а программно-аппаратная платформа Qualcomm Aqstic обеспечит лучшее звучание в играх.

Snapdragon 712

Также при создании фото чип определит недостаток света в кадре и повысит яркость объектов на переднем плане. Кроме того, многокадровое шумоподавление позволяет делать несколько фотографий одновременно, а затем объединять их для создания одного высококачественного снимка.

Технические характеристики Qualcomm Snapdragon 712:

  • Техпроцесс: 10-нм FinFET;
  • Центральный процессор: 8 ядер Kryo 360 по 2,3 ГГц;
  • Графический процессор: Adreno 616;
  • Поддержка камер: одна до 32 Мп или двойные до 20 Мп;
  • Модем: Snapdragon X15 LTE Cat. 1513, 800 Мбит/с на загрузку и 150 Мбит/с на отдачу;
  • Быстрая зарядка: Quick Charge 4+, от 0 до 50% за 15 минут;

Пока не сообщается, когда Snapdragon 712 будет доступен для OEM-производителей.


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