Nokia 9 появился на новом фото-рендере

Ресурс 91mobiles.com раскрыл новые изображения готовящегося к выпуску флагманского смартфона Nokia 9. Главной особенностью гаджета станет основная камера PureView с пятью модулями.

Nokia 9

Внешний вид Nokia 9 не слишком отличается от дизайна предыдущих моделей финского производителя. Аппарат заключен в корпус с изогнутой по краям стеклянной тыльной панелью и металлическими рамками. Вырезов в дисплее нет. Двойная селфи- камера со светодиодной вспышкой располагается в относительно массивной верхней рамке. Дактилоскопический сканер интегрирован в дисплей.

На задней панели Nokia 9 имеются семь отверстий, пять из которых модули основной камеры от ZEISS, а два других – светодиодная вспышка и лазерный помощник автофокуса.

Официальный дебют Nokia 9 состоится в преддверии международной выставки MWC 2019, 24 февраля.


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