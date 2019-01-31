Xiaomi снизила стоимость Redmi Go до €66

После анонса «ультрабюджетного» смартфона Xiaomi Redmi Go, многих потенциальных покупателей аппарата не устроила его цена в €80 ($92). Причина возмущений понятна, ведь примерно за те же деньги китайский производитель предлагает смартфон Redmi 6A, но при этом с более продвинутыми характеристиками.

Xiaomi прислушалась к мнению публики и снизила стоимость смартфона. Так, на филиппинском сайте Lazada новый Redmi Go с 8 ГБ ПЗУ стал доступен для предварительного заказа по цене €66 ($76).

Хотя стоимость аппарата и была снижена на €14, мы бы советовали немного доплатить и приобрести смартфон с полноценной версией Android и 2 ГБ ОЗУ. Redmi Go можно рекомендовать лишь покупателям, рассчитывающим потратить менее $100 на приобретение мобильного устройства.