Xiaomi снизила стоимость Redmi Go до €66

После анонса «ультрабюджетного» смартфона Xiaomi Redmi Go, многих потенциальных покупателей аппарата не устроила его цена в €80 ($92). Причина возмущений понятна, ведь примерно за те же деньги китайский производитель предлагает смартфон Redmi 6A, но при этом с более продвинутыми характеристиками.
Xiaomi прислушалась к мнению публики и снизила стоимость смартфона. Так, на филиппинском сайте Lazada новый Redmi Go с 8 ГБ ПЗУ стал доступен для предварительного заказа по цене €66 ($76).
Хотя стоимость аппарата и была снижена на €14, мы бы советовали немного доплатить и приобрести смартфон с полноценной версией Android и 2 ГБ ОЗУ. Redmi Go можно рекомендовать лишь покупателям, рассчитывающим потратить менее $100 на приобретение мобильного устройства.
Напомним, Redmi Go оснащён 5-дюймовым HD-дисплеем, бюджетным четырехъядерным чипсетом Qualcomm Snapdragon 425 с максимальной частотой 1,4 ГГц, 1 ГБ ОЗУ, основной камерой на 8 Мп и фронтальной на 5 Мп, ёмким аккумулятором на 3000 мАч, «облегчённой» версией ОС Android Go Edition. Заключён смартфон в пластиковый корпус размером 140,4?70,1?8,35мм при весе 137 грамм.