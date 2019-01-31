Xiaomi снизила стоимость Redmi Go до €66

После анонса «ультрабюджетного» смартфона Xiaomi Redmi Go, многих потенциальных покупателей аппарата не устроила его цена в €80 ($92). Причина возмущений понятна, ведь примерно за те же деньги китайский производитель предлагает смартфон Redmi 6A, но при этом с более продвинутыми характеристиками.

Xiaomi Redmi Go

Xiaomi прислушалась к мнению публики и снизила стоимость смартфона. Так, на филиппинском сайте Lazada новый Redmi Go с 8 ГБ ПЗУ стал доступен для предварительного заказа по цене €66 ($76).

Хотя стоимость аппарата и была снижена на €14, мы бы советовали немного доплатить и приобрести смартфон с полноценной версией Android и 2 ГБ ОЗУ. Redmi Go можно рекомендовать лишь покупателям, рассчитывающим потратить менее $100 на приобретение мобильного устройства.

Redmi Go

Напомним, Redmi Go оснащён 5-дюймовым HD-дисплеем, бюджетным четырехъядерным чипсетом Qualcomm Snapdragon 425 с максимальной частотой 1,4 ГГц, 1 ГБ ОЗУ, основной камерой на 8 Мп и фронтальной на 5 Мп, ёмким аккумулятором на 3000 мАч, «облегчённой» версией ОС Android Go Edition. Заключён смартфон в пластиковый корпус размером 140,4?70,1?8,35мм при весе 137 грамм.


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