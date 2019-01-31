IDC: шесть ведущих производителей контролируют 75 % мирового рынка смартфонов

IDC: шесть ведущих производителей контролируют 75 % мирового рынка смартфонов

Компания International Data Corporation (IDC) опубликовала квартальную статистику по мировому рынку смартфонов: спрос на устройства сокращается.

В последней четверти 2018 года в глобальном масштабе было отгружено 375,4 млн «умных» сотовых аппаратов. Это на 4,9 % меньше по сравнению с результатом за четвёртый квартал 2017 года, когда объём отрасли оценивался в 394,6 млн штук.

Ведущим поставщиком по итогам прошлого квартала, по оценкам IDC, стала компания Samsung с долей в 18,7 %. От южнокорейского гиганта незначительно отстаёт Apple, показавшая результат в 18,2 %. «Бронза» досталась Huawei, которая удерживает 16,1 % мирового рынка. На четвёртой и пятой строках находятся китайские OPPO и Xiaomi с долями соответственно 7,8 % и 7,6 %.

IDC: шесть ведущих производителей контролируют 75 % мирового рынка смартфонов

Таким образом, как отмечается, пять ведущих поставщиков сообща контролируют без малого 70 % отрасли. Если же к ним добавить компанию Vivo, которая находится на шестой позиции, то результат составит около 75 %. Иными словами шесть крупнейших производителей удерживают три четверти отрасли.

По итогам 2018 года в целом отгрузки смартфонов сократились на 4,1 %, составив приблизительно 1,4 млрд штук. Рейтинг крупнейших поставщиков выглядит следующим образом:

IDC: шесть ведущих производителей контролируют 75 % мирового рынка смартфонов


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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