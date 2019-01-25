Xiaomi Mi A2 уходит в бесконечную перезагрузку после обновления

После установки небольшого январского обновления для системы безопасности Android смартфон Xiaomi Mi A2 уходит в бесконечную перезагрузку и зависает на логотипе Android One. Об этом свидетельствуют многочисленные жалобы владельцев смартфонов на форуме Reddit. При программной перезагрузке Xiaomi Mi A2 происходит то же самое.

Владельцы Mi A2 пытаются самостоятельно найти решение возникшей проблемы. При запуске гаджета в безопасном режиме появляется сообщение об ошибке. Попытки использовать инструмент MiFlash и команды ADB также ни к чему не приводят.

Некоторые владельцы Xiaomi Mi A2 утверждают, что смогли решить проблему с бесконечной перезагрузкой, восстановив заводские настройки. Но стоит отметить, что воспользовавшись данным способом вы можете потерять все сохраненные данные. Поэтому, рекомендуется воспользоваться услугами сервисного центра. Сама Xiaomi пока никак не отреагировала на жалобы пользователей.