Motorola готовит раскладывающийся гибкий планшет

Samsung, LG и Huawei работают над созданием нового поколения складных телефонов. Теперь в борьбу вступила и компания Lenovo, владеющая брендом Motorola. Об этом свидетельствует недавно опубликованный патент производителя.

Motorola гибкий планшет

Заявка на патент была подана ещё в мае 2017 года. Документ, принадлежащий компании Motorola Mobility описывает гибкое электронное устройство с шарниром. Устройство может использоваться и как смартфон и как планшет. Складной гаджет Motorola будет обладать гибким дисплеем, и способен складываться пополам.

Motorola гибкий планшет
Motorola гибкий планшет

В сложенном состоянии пользователи могут использовать одну часть гаджета для управления другой частью. Например, движением прокрутки с задней области дисплея прокручивать контент на переднюю часть.

Motorola гибкий планшет
Motorola гибкий планшет

Складной смартфон Motorola также будет поддерживать жесты: прямое касание, жесты масштабирования и многое другое. Помимо этого аппарат получит одну камеру, которая будет выполнять функции основной и фронтальной камер.

Появится ли на рынке описываемое в патенте складное устройство Motorola – покажет только время.


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