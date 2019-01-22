Презентация смартфонов семейства Moto G7 состоится 7 февраля
Как уже неоднократно сообщалось, к выпуску готовятся несколько смартфонов серии Moto G7. Теперь разработчик определился с датой анонса этих аппаратов: они дебютируют на специальном мероприятии 7 февраля.
Презентация пройдёт в Сан-Паулу (Бразилия). В новое семейство войдут четыре аппарата разного уровня — Moto G7, Moto G7 Plus, Moto G7 Play и Moto G7 Power.
С предварительными характеристиками устройств можно ознакомиться в нашем материале. Известно, что размер дисплея в зависимости от модели составит от 5,7 до 6,24 дюйма по диагонали. Все смартфоны получат процессор Snapdragon и операционную систему Android 9.0 (Pie).
Для аппаратов Moto G7 и Moto G7 Plus предусмотрено наличие двойной основной камеры, а особенностью версии Moto G7 Power станет мощная аккумуляторная батарея ёмкостью 5000 мА·ч.
Все новинки получат экран с вырезом в верхней части. Покупатели смогут выбирать между различными цветовыми исполнениями. Цена смартфонов семейства Moto G7, если верить имеющимся данным, будет начинаться со 150 евро (у Moto G7 Play).
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22.01.2019 23:13