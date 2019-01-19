Huawei Nova 4E вместо отверстия в дисплее получит каплевидный вырез

Huawei Nova 4E вместо отверстия в дисплее получит каплевидный вырез

Вышедший на рынок в августе 2018 года Huawei Nova 3 не был единственным представителем семейства — в пару ему производитель выпустил версию Nova 3i, отличавшуюся менее мощным процессором, более простой двойной тыльной камерой, уменьшенной ёмкостью аккумулятора, который, к тому же, не поддерживал быструю зарядку. Анонсированный в декабре Huawei Nova 4 также обзаведётся «младшим братом», который, согласно предварительной информации, назовут Nova 4E.

Если Nova 3 и 3i имели одинаковые по характеристикам дисплеи, то ключевое различие между Nova 4 и 4E окажется именно в их экранах. У последнего он будет чуть больше по диагонали — 6,5” против 6,4”. Кроме того, одинарная фронтальная камера будет расположена не в отверстии в левом верхнем углу, а в каплевидном вырезе по центру верхней части лицевой панели. К тому же её разрешение повысится с 25 до 30 Мп.

Huawei Nova 4E вместо отверстия в дисплее получит каплевидный вырез

Тыльная камера останется тройной, но от «четвёрки» она унаследует только основной 48-Мп модуль Sony IMX586. Два вспомогательных датчика окажутся другими — вместо 16- и 2-Мп матриц обещаны 20- и 8-Мп решения. Разумеется, будут присутствовать LED-вспышка и ИИ-функции.

Аппаратной основой Nova 4E послужит однокристальная система Kirin 970, которая также используется в Nova 4. В зависимости от модификации модель оснастят 6 или 8 Гбайт оперативной и 64 либо 128 Гбайт встроенной флеш-памяти. Новинка будет поставляться увеличенным до 4000 мА·ч аккумулятором и предустановленной операционной системой Android 9.1 Pie. Цена и дата анонса пока не сообщаются.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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