Гендиректор Xiaomi намекнул на улучшенную быструю зарядку для Xiaomi Mi 9

Генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь (Lei Jun) опубликовал в социальной сети Weibo напоминание поклонникам компании о том, что смартфон Redmi Note 7 первым в семействе Redmi получил поддержку технологии быстрой зарядки Qualcomm Quick Charge 4 (с мощностью на выходе до 18 Вт). Предыдущие модели поддерживают быструю зарядку с мощностью до 10 Вт.

Когда один из пользователей спросил гендиректора о том, будет ли смартфон Xiaomi Mi 9 поддерживать зарядку с мощностью 24 Вт, он ответил, что флагман должен иметь лучшую зарядку, хотя и не уточнил, о каких показателях идёт речь.

Его ответ можно понимать двояко, так как лучшая зарядка может означать мощность на выходе 24 Вт (что лучше, чем 18 Вт у Redmi и Mi Mix 3). Хотя, возможно, ответ Цзюня означает, что Xiaomi Mi 9 будет поддерживать зарядку мощностью 32 Вт.

Как бы то ни было, утечки информации говорят о том, что Xiaomi Mi 9 поддерживает быструю зарядку мощностью 32 Вт, хотя опция беспроводной зарядки у него отсутствует.

Мощность на выходе 32 Вт соответствует стандарту Qualcomm Quick Charge 5, представленному в конце прошлого года. Вместо функции разделения тока на два потока Dual Charge в новой технологии используется функция Triple Charge, что подразумевает разделение тока на три потока.

Что примечательно, чип Snapdragon 855 официально поддерживает только Quick Charge 4+. Неделю назад в бенчмарке GeekBench засветился Xiaomi-Cepheus на базе Snapdragon 855, который, как предполагается, и является Mi 9. Впрочем, вполне возможно, что поддержку Quick Charge 5 можно реализовать через обновление прошивки.



