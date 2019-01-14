Раскрыты характеристики флагмана Xiaomi Mi 9

В сеть утекли подробности о стоимости и характеристиках флагманского смартфона Xiaomi Mi 9, до анонса которого остается еще пара месяцев. Мобильник заменит собой Mi 8 и выйдет в март этого года, а его цена приятно удивит даже фанатов марки.

Смартфон Xiaomi Mi 9 будет стоить от 440 долларов США на рынке Китая, и за эти деньги он предложит экран Full HD+ на 6,4 дюйма с матрицей AMOLED, 128 Гб постоянной памяти 6 Гб ОЗУ. Размеры мобильника составят 155х75х8 миллиметров, то есть он в меру компактный, несмотря на габариты экрана, следовательно, будут очень тонкие рамки.

Xiaomi Mi 9 построен на процессоре Qualcomm 855, имеет батарею 3500 мАч с быстрой 32-ваттной зарядкой (входит в комплект поставки) и располагает 24-мегапиксельной фронтальной камерой на базе сенсора от Sony. Основную камеру сделают тройной – 12+12+48 Мп, чтобы можно было делать качественные снимки, причем третий датчик наделен функцией трехмерного сканирования. Сканер отпечатков пальцев встроят в экран. Xiaomi Mi 9 будет работать на базе Android 9 Pie с прошивкой MIUI 10.

Максим Мишенев, MobileDevice


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