Huawei запретила в EMUI 9 установку сторонних лаунчеров

Huawei объявила, что будет блокировать сторонние лаунчеры на своих смартфонах с фирменной оболочкой EMUI 9 – больше изменить интерфейс по своему желанию не получится.

EMUI 9

Такое непопулярное решение производитель вынужден был принять после многочисленных жалоб пользователей, которые столкнулись с различными проблемами при использовании сторонних надстроек.

Huawei пояснила, что большинство сторонних лаунчеров поставляются с предустановленным вирусом, что, в свою очередь, влияет на производительность телефона. Помимо этого, большинство таких программ загружаются с рекламой, которая раздражает многих пользователей.


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