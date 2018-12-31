Смарт-часы модного дома Louis Vuitton получили новый чип Qualcomm

Французский модный дом Louis Vuitton сообщил о предстоящем выходе обновлённой версии смарт-часов LV Tambour Horizon под управлением Android Wear OS, получивших новейший чип Snapdragon Wear 3100, разработанный для носимых устройств компанией Qualcomm при поддержке Google .

Поскольку одной из особенностей нового чипа является увеличение времени автономной работы, обновлённые смарт-часы Tambour Horizon теперь могут работать без подзарядки целый день или плюс ещё пять дней, если их использовать лишь для отображения времени.

Обновлённая модель также получила более высокое разрешение экрана по сравнению с предыдущей версией. Кроме того, у Tambour Horizon теперь имеется новое кольцо на циферблате с 24-часовой разметкой и индикатором дня / ночи на ободе, которое будет отражаться даже в режиме «Ambient». Напомним, режим «Ambient» является одной из новых функций Wear 3100 — в нём часы отображают на экране время и другую информацию, такую ??как частота сердечных сокращений или количество шагов, используя меньше энергии, чем в активном режиме.

Вместе с обновлением чипа смарт-часы LV Tambour Horizon также получили опцию белого керамического корпуса.

К сожалению, сроки выхода и стоимость новой версии LV Tambour Horizon пока неизвестны, хотя вряд ли новинка будет доступной по цене. Стоимость предыдущей модели начинается с $2490, а новая версия может обойтись ещё дороже.



