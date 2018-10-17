Анонсированы смартфоны Huawei Mate 20 и Mate 20 Pro

В Лондоне прошла презентация смартфонов Huawei Mate 20 и Mate 20 Pro, новых флагманов из Поднебесной. Все они оснащены тройной камерой, и у каждого есть вырез в экране, только разной формы.

Смартфон Huawei Mate 20 Pro получил экран Quad HD+ на базе матрицы OLED с диагональю 6,4 дюйма и поддержкой HDR. В наличии монобровь как у Айфонов, в которую встроен 3D-сканер лиц, проецирующий 30 000 точек для идентификации личности и разблокировки. Плюс с помощью такой камеры можно создавать 3D-фото. Внутри смартфона стоит 7-нанометровый процессор Kirin 980 с искусственным интеллектом для нейронных вычислений. Этот CPU стоит в обоих смартфонах, и к нему полагаются 6 или 8 Гб RAM и 128 Г постоянной памяти. Смартфоны поддерживают новый стандарт карт памяти Nano Memory Card вместо привычных microSD – они по размерам и форме схожи с картами nanoSIM, и на данный момент их выпускает только Toshiba и только в версии на 128 Гб. Словом, эти карты памяти еще нескоро завоюют рынок. Тройная камера Huawei Mate 20 Pro состоит из модулей на 40, 8 и 20 Мп и оснащается оптикой Leica, есть батарея 4200 мАч с быстрой 40-ваттной зарядкой, а также защита от воды IP68 и порт USB-C вместе с беспроводной зарядкой.

У младшего Huawei Mate 20 нет 3D-сканера лиц, а вырез в экране меньше. Сам экран основан на матрице IPS с разрешением Full HD и диагональю 6,5 дюйма. Тройная камера имеет модули 16, 12 и 8 Мп, а батарея получила емкость 4000 мАч. Смартфон Huawei Mate 20 стоит от 800 евро, а за Huawei Mate 20 попросят минимум 1050 евро. Старт продаж уже состоялся.

Максим Мишенев, MobileDevice


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