Анонсированы смартфоны Huawei Mate 20 и Mate 20 Pro

В Лондоне прошла презентация смартфонов Huawei Mate 20 и Mate 20 Pro, новых флагманов из Поднебесной. Все они оснащены тройной камерой, и у каждого есть вырез в экране, только разной формы.



Смартфон Huawei Mate 20 Pro получил экран Quad HD+ на базе матрицы OLED с диагональю 6,4 дюйма и поддержкой HDR. В наличии монобровь как у Айфонов, в которую встроен 3D-сканер лиц, проецирующий 30 000 точек для идентификации личности и разблокировки. Плюс с помощью такой камеры можно создавать 3D-фото. Внутри смартфона стоит 7-нанометровый процессор Kirin 980 с искусственным интеллектом для нейронных вычислений. Этот CPU стоит в обоих смартфонах, и к нему полагаются 6 или 8 Гб RAM и 128 Г постоянной памяти. Смартфоны поддерживают новый стандарт карт памяти Nano Memory Card вместо привычных microSD – они по размерам и форме схожи с картами nanoSIM, и на данный момент их выпускает только Toshiba и только в версии на 128 Гб. Словом, эти карты памяти еще нескоро завоюют рынок. Тройная камера Huawei Mate 20 Pro состоит из модулей на 40, 8 и 20 Мп и оснащается оптикой Leica, есть батарея 4200 мАч с быстрой 40-ваттной зарядкой, а также защита от воды IP68 и порт USB-C вместе с беспроводной зарядкой.

