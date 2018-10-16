Безрамочный смартфон-слайдер Xiaomi Mi Mix 3 анонсируют 25 октября

Пресс-секретарь компании Xiaomi Донован Сунг в китайской социальной сети Weibo опубликовала тизер готовящегося к выпуску смартфона Xiaomi Mi Mix 3. На изображении указана дата презентации грядущей новинки – 25 октября.

Помимо даты анонса, на изображении можно рассмотреть и дизайн Xiaomi Mi Mix 3. Как видно, новый флагман не получит «выреза» в верхней части экрана, а корпус гаджета будет иметь форму слайдера с выдвижной фронтальной камерой.

Также в сети появилось и другое фото Xiaomi Mi Mix 3. На изображении, среди разложенных по полу смартфонов, можно видеть упаковку грядущего флагмана. А сам Mi Mix 3 находится в руках у неизвестного парня.

Предположительно, Xiaomi Mi Mix 3 будет оснащен 6,4-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2K, двойной основной камерой с модулями 16+13 Мп и 20 Мп селфи-камерой. Аппаратной основой девайса станет процессор Snapdragon 845 в тандеме с 6/8 ГБ оперативной памяти. Объём встроенного флеш-накопителя составляет 64/256 ГБ. Помимо этого, флагман будет поддерживать беспроводную зарядку и получит дактилоскопический сканер, интегрированный в дисплей.

Стоимость Xiaomi Mi Mix 3 с 6/64 ГБ памяти составит $490, версия с 8/256 ГБ обойдется в $760.