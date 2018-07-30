Xiaomi и Oppo готовят доступные сгибающиеся смартфоны

На данный момент многие производители работают над созданием сгибающихся смартфонов. Одним из первых таких гаджетов выпустит китайская компания Huawei.

Xiaomi

По сообщениям ресурса The Investor, Xiaomi и Oppo также трудятся над сгибающимися аппаратами. Поставкой гибких панелей для обеих компаний, возможно, будет заниматься LG Display.

Xiaomi планирует выпустить свою гибкую новинку сразу же после Huawei. Предположительно, стоимость новых сгибающихся аппаратов от Xiaomi и Oppo будет вдвое меньше, чем у гибкого смартфона от Samsung ($1800).




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