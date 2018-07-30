Xiaomi и Oppo готовят доступные сгибающиеся смартфоны

На данный момент многие производители работают над созданием сгибающихся смартфонов. Одним из первых таких гаджетов выпустит китайская компания Huawei .

По сообщениям ресурса The Investor, Xiaomi и Oppo также трудятся над сгибающимися аппаратами. Поставкой гибких панелей для обеих компаний, возможно, будет заниматься LG Display.