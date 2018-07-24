Xiaomi выпустила единый USB-кабель для всех разъёмов

Компания Xiaomi выпустила новый универсальный USB-кабель, который совместим со всеми смартфонами и планшетами, имеющимися на мобильном рынке. Данный кабель с одной стороны имеет порты Micro-USB, USB-C и Lightning, а с другой стороны – полноразмерный USB .

Новый USB-кабель может быть использован для iРhone 5 и выше. Также новинка совместима со всеми смартфонами Xiaomi и многими другими Android-устройствами.

Новый кабель китайского производителя изготовлен из кислородной меди диаметром 0,08 мм. Его длина составляет 100 см. Зарядный ток может достигать 5 В / 2,4 А. Кабель также был протестирован Apple и был сертифицирован Apple MFi.

На данный момент USB-кабель доступен в интернет-магазине Xiaomi Youpin по цене 59 юаней ($9).