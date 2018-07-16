Facebook добавил новые инструменты для создания рекламы на мобильных

Facebook представил новые инструменты для создания рекламы в мобильном приложении «Менеджер рекламы на Facebook». С их помощью рекламодатели смогут создавать и редактировать изображения для своих объявлений.

Всего запущено 5 инструментов:

  • Text Overlay & Text Policy Checker. С помощью опции Text Overlay можно добавить на изображение текст, выбрав подходящие расположение и шрифт. Text Policy Checker в свою очередь позволит проверить, соответствует ли изображение правилам Facebook.
  • Image Cropper. Функция обрезки изображений поможет подогнать их под форматы рекламных объявлений и постов в соцсети.
  • Шаблоны. Эта функция предлагает полностью настраиваемые шаблоны объявлений, состоящие из текста, стикеров и фигур.
  • Shapes, Stickers & Logos. С помощью этой функции можно добавить на изображение логотип, стикеры и формы.
  • Цветные фильтры позволяют менять оформление объявления, применяя различные фильтры.

Приложение «Менеджер рекламы на Facebook доступно для iOS и Android.

Напомним, что ранее в этом месяце Facebook начал тестировать в новостной ленте рекламу с применением технологии дополненной реальности (AR). Соцсеть также запустила по всему миру набор инструментов Video Creation Kit – с ним рекламодателям будет проще создавать мобильные рекламные видеоролики, используя существующие фото и видео.


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