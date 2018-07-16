Facebook добавил новые инструменты для создания рекламы на мобильных
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Всего запущено 5 инструментов:
- Text Overlay & Text Policy Checker. С помощью опции Text Overlay можно добавить на изображение текст, выбрав подходящие расположение и шрифт. Text Policy Checker в свою очередь позволит проверить, соответствует ли изображение правилам Facebook.
- Image Cropper. Функция обрезки изображений поможет подогнать их под форматы рекламных объявлений и постов в соцсети.
- Шаблоны. Эта функция предлагает полностью настраиваемые шаблоны объявлений, состоящие из текста, стикеров и фигур.
- Shapes, Stickers & Logos. С помощью этой функции можно добавить на изображение логотип, стикеры и формы.
- Цветные фильтры позволяют менять оформление объявления, применяя различные фильтры.
Приложение «Менеджер рекламы на Facebook доступно для
Напомним, что ранее в этом месяце Facebook начал тестировать в новостной ленте рекламу с применением технологии дополненной реальности (AR). Соцсеть также запустила по всему миру набор инструментов Video Creation Kit – с ним рекламодателям будет проще создавать мобильные рекламные видеоролики, используя существующие фото и видео.
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