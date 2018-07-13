Для флагмана Xiaomi Mi 8 Explorer Edition предусмотрено несколько модификаций

Флагманский смартфон Xiaomi Mi 8 Explorer Edition, тот, что со сканером отпечатков пальцев в экране и прозрачной задней крышкой, уже почти готов к релизу. Сегодня стали известны его модификации и, самое главное, рекомендуемая стоимость, и он оказался существенно дороже обычного Mi 8, цена которого начинается от 420 долларов США .



Новый Xiaomi Mi 8 Explorer Edition, имея практически ту же начинку, стоит от 570 долларов, но тут все дело в дизайне и в дактилоскопе. Смартфон будет предложен с 4, 6 или 8 Гб оперативной памяти, а встроенный в него накопитель будет рассчитан на хранение 64, 128 или 256 Гб информации, плюс никто не отменял слот microSD.



Флагман Xiaomi Mi 8 Explorer Edition основан на процессоре Qualcomm 845, и у него есть быстрая зарядка аккумулятора, функция разблокировки по лицу, двойная основная камера, режим портретной съемки и целый ряд прочих фишек. Но даже при цене в 570 долларов он все равно остается одним из самых доступных флагманов 2018 года – дешевле него только обычный Mi 8 и OnePlus 6, вышедший в мае этого года. Остальные топовые мобильники стоят в 1,5 и даже в 2 раза дороже – грядущий Samsung Note 9 оценен и вовсе в $1200 за минимальную комплектацию. Релиз Xiaomi Mi 8 Explorer Edition состоится до конца июля.