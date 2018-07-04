Meizu 16 показали на «живом» снимке с дактилоскопом в экране

Одной из главных фишек пока не представленного смартфона Meizu 16 должен стать сканер отпечатков пальцев, встроенный в экран. Пока что это лишь на уровне слухов, но сегодня в сети получило распространение фото, где данный смартфон запечатлен с активным дактилоскопом в дисплее.

Meizu 16

Meizu 16 – это новый флагман из Китая, который выйдет в двух разных версиях с различными габаритами, процессорами и объемами памяти. Смартфон будет стоить сильно дороже Xiaomi Mi 8 и немного дороже OnePlus 6, однако его приобретение окажется более выгодным в сравнении с последними новинками от ААА-брендов.

Meizu 16 получит процессор Qualcomm 710 или 845 в зависимости от версии, до 8 Гб ОЗУ, накопитель до 128 Гб, экран Full HD и стеклянный корпус с металлической рамкой по контуру. Что касается рамок вокруг экрана, то они будут едва заметны, однако Meizu не станет заострять внимание на виртуальной кнопке mHome – она будет отключаемой, и вместо нее можно будет использовать новую систему управления жестами а-ля Apple iPhone X образца 2017 года. Смартфон поступит в продажу в августе этого года в комплекте с прошивкой Flyme OS 7.5 поверх ОС Android 8.1.

Максим Мишенев, MobileDevice


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