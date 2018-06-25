Xiaomi размещает акции на бирже, рассчитывая привлечь $6 млрд

Сегодня акции китайского производителя смартфонов Xiaomi впервые появятся на Гонконгской бирже.

Изначально компания поставила перед собой цель собрать $10 миллиардов. Но из-за приостановления размещения акций на фондовых биржах материковой части Китая, сократила данную сумму до $6 миллиардов.

На продажу Xiaomi выставлено около 2,2 млрд акций (2 179 585 000), 95% из которых смогут приобрести зарубежные покупатели. Стоимость одной акции составляет 17-22 гонконгских доллара ($2,2-2,8). Продажа акций начнётся с 25 июня и должна быть закончена до 28 июня. В котировках акции должны появиться 9 июля.

Как заявил президент Азиатско-Тихоокеанского региона в Goldman Sachs Джеймс Райз, на данный момент стоимость Xiaomi составляет $54-70 миллиардов. Стоит отметить, что основатель и генеральный директор Xiaomi Лей Цзюнь, за огромный вклад в компанию, был награжден пакетом акций на сумму $1,5 миллиардов.