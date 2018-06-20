Huawei проектирует мощный мобильный процессор Kirin 1020

Huawei проектирует мощный мобильный процессор Kirin 1020

Не так давно сообщалось, что Huawei пополнит ассортимент фирменных мобильных процессоров изделием Kirin 980 для флагманских смартфонов и фаблетов. И вот теперь стало известно, что компания проектирует ещё один чип для устройств топового уровня.

Процессор фигурирует под названием Kirin 1020. Утверждается, что это решение сможет обеспечить практически двукратный прирост быстродействия по сравнению с нынешним 10-нанометровым чипом Kirin 970 (четыре ядра ARM Cortex-A73 и четыре ядра ARM Cortex-A53, графический контроллер Mali-G72 MP12 и сотовый модем LTE Category 18).

Можно предположить, что Kirin 1020 будет изготавливаться по 7-нанометровой технологии. Платформа обеспечит поддержку мобильной связи пятого поколения (5G).

Huawei проектирует мощный мобильный процессор Kirin 1020

Ранее сообщалось, что Huawei намерена представить 5G-смартфон ориентировочно в третьем квартале следующего года. Очевидно, в этом аппарате будет применяться проектируемый чип Kirin 1020. Таким образом, можно сделать вывод, что массовое производство изделия будет организовано ближе к середине 2019 года.

Добавим, что в текущем году Huawei рассчитывает реализовать до 200 млн смартфонов. Для сравнения: в прошлом году компания поставила около 153 млн «трубок». Если прогноз аналитиков Huawei оправдается, рост продаж окажется на уровне 30 %.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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