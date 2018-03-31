В "Киевстар" сказали, когда запустят 4G

Киевстар

Компания «Киевстар» планирует внедрить 4G-покрытие до 10 апреля 2018 года, объясняя задержку в запуске ожиданием разрешительной документации.

Об этом в комментарии Укринформу сообщила пресс-служба компании «Киевстар».

«Киевстар, как законопослушная компания, ожидает получение всей разрешительной документации, а также проводит дополнительные настройки сети в связи с новыми требованиями контролирующих органов для запуска высококачественного 4-G», — объяснили в пресс-службе.

Одновременно, там сообщили о планах запустить 4G до 10 апреля.


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