В "Киевстар" сказали, когда запустят 4G
Компания «Киевстар» планирует внедрить 4G-покрытие до 10 апреля 2018 года, объясняя задержку в запуске ожиданием разрешительной документации.
Об этом в комментарии
«Киевстар, как законопослушная компания, ожидает получение всей разрешительной документации, а также проводит дополнительные настройки сети в связи с новыми требованиями контролирующих органов для запуска высококачественного 4-G», — объяснили в пресс-службе.
Одновременно, там сообщили о планах запустить 4G до 10 апреля.
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