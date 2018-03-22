Samsung представила процессор Exynos 9610

Компания Samsung анонсировала новый мобильный чипсет Samsung Exynos 7 Series 9610. Одним из основных преимуществ нового SoC является обработка фотографий с поддержкой AI, при помощи которой повысится качество изображений.

Samsung Exynos 9610 изготовлен по 10-нанометровому техпроцессу, и включает в себя четыре мощных ядра ARM Cortex-A73 с тактовой частотой 2.3 ГГц и ещё четыре энергоэффективных Cortex-A53 на 1.6 ГГц. Также имеется встроенный видеоускоритель – трёхъядерный Mali-G72 MP3. За обработку данных с датчиков устройства отвечает сопроцессор Cortex-M4F.

Exynos 9610 имеет зачатки искусственного интеллекта. Технологии глубокого обучения и нейронные сети будут помогать чипу быстро распознавать лица, попадающие в объектив камеры, даже если они частично прикрыты волосами, головными уборами или прочими аксессуарами. Даже с «одинарной» камерой Exynos 9610 умеет создавать карту глубины снимка для эффекта боке.

Новый SoC будет поддерживать запись видеороликов с разрешением 1920?1080 пикселей в замедленном режиме при частоте 480 к/с. Скорость процессора обработки изображений увеличится в 1,6 раза по сравнению с Exynos 7885. Кроме того, чипсет может кодировать и декодировать 4K-видео с частотой 120 кадров в секунду в HEVC (H.265).

Массовое производство Samsung Exynos 9610 начнется во второй половине нынешнего года. Когда появятся первые устройства на основе нового чипа пока неизвестно.