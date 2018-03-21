У новой модели Huawei P20 Pro будет 40-мегапиксельная камера

Источники WinFuture заявили, что предстоящая модель P20 Pro от Huawei будет включать в себя сверхмощную 40-мегапиксельную заднюю камеру.

Не совсем понятно, что сделает этот экстремальный датчик (помимо предоставления чрезвычайно подробных изображений), но Lumia 1020 использовал свой 41MP-датчик, чтобы сделать увеличенные фотографии и видео, не жертвуя слишком большими деталями.

Pro предложит эквивалент трикратного оптического увеличения через свой телеобъектив и, как ожидается, будет снимать 960 кадров в секунду медленного движения.

Сообщается, что передняя камера оснащена 24-мегапиксельными изображениями для тех, кто нуждается в дополнительных деталях.

Компания Huawei намерена открыть Pro двадцать седьмого марта вместе с обычными P20 и P20 Lite.

В конечном итоге это будет связано с тем, насколько вы цените фотографию — Pro будет больше ориентированные мобильные затворы. А уже другие модели будут нацелены на пользователей, которых устроят две камерами сзади.