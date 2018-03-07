Samsung улучшит Bixby за счет поисковика Kngine

Компания Samsung прекрасно осведомлена, что ее умный помощник Bixby является никому не нужным аутсайдером по причине очень низкого качества исполнения. Тем не менее, отдельная кнопка для его запуска из новых флагманов никуда не делась, потому что Samsung намерена улучшить его, для чего сегодня она купила проект Kngine.

Kngine

Kngine – это поисковая система, использующая в своей работе искусственный интеллект. Корейскому вендору, вернее, его исследовательскому центру в США, отошли все 100% акций компании Kngine, основанной в Египте. Ее одноименный поисковик работает с применением искусственного интеллекта, что позволяет ему анализировать запросы пользователей и выдавать на них предельно точные ответы. Как отмечают разработчики, Kngine работает в точности так же, как мозг человека, но это звучит как слишком по-маркетинговому.

Тем не менее, алгоритмы поисковика действительно улучшают выдачу, попутно постоянно обрабатывая новый контент в интернете, за счет чего его база данных значительно расширяется. Умный помощник Биксби был представлен год назад вместе с Samsung S8, и с тех пор значительных изменений он не претерпел, и у него до сих пор нет поддержки русского языка. Насколько сильно интеграция алгоритмов Kngine изменит его в лучшую сторону, и как сильно ускорится его развитие, сказать пока что трудно.

Максим Мишенев, MobileDevice


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