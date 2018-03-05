Характеристики и стоимость HTC U12 стали известны до анонса

Как известно, тайваньская компания HTC готовит к выпуску новый флагман HTC U12. В течении нескольких последних дней в сети появились подробные характеристики грядущей новинки.

HTC U11+

HTC U12 оснастят 6-дюймовым Super LCD-дисплеем с разрешением Quad HD+ и соотношением сторон 18: 9. Передняя и задняя панели устройства будут покрыты стеклом. Аппаратной основой нового флагмана станет восьмиядерный процессор Snapdragon 845 в тандеме с 6 ГБ оперативной памяти. Объем встроенного флеш-накопителя составит 128 ГБ. Также смартфон будет оснащен двойной основной камерой с сенсорами на 12 и 8 Мп, а спереди расположится 12-мегапиксельная фронтальная камера.

Помимо этого, HTC U12 получит аккумулятор емкостью 3980 мАч, поддержку 5G-сетей и двух SIM-карт. Также сообщается о защите от воды и пыли по стандарту IP68. Смартфон будет поставляться с ОС Android 8.0 Oreo и пользовательским интерфейсом Sense 10 вместе с Edge Sense 2.0.

В продаже HTC U12 появится в апреле нынешнего года. Предположительная стоимость флагмана составит $880.


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