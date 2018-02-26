Nokia представила обновленный 8110 – телефон-банан из «Матрицы»

На выставке MWC в Барселоне компания HMD Global, получившая права на выпуск аппаратов под брендом Nokia, представила обновленный фичер-фон Nokia 8810. Устройство известно тем, что его оригинальную версию (7110) впервые показали в первой части «Матрицы» — изогнутый телефон попадал к герою Киану Ривза в почтовом конверте, а оттуда раздавался голос Морфеуса, пишут AIN.UA.

Ремейк выпустят в двух цветах: классическом черном и желтом, чтобы подчеркнуть «кличку» устройства, банана-фон. Характеристики не впечатляют: это простой слайдер с 2,4-дюймовым QVGA-дисплеем (320 х 240 пикселей), у него 512 Мб оперативной памяти и внутренний накопитель на 4 Гб.

Работает устройство под управлением чипа Qualcomm 205 на операционке Smart Feature OS. Пользователям будет доступен ряд самых востребованных приложений, вроде Facebook или «змейки». 8810 поддерживает 3G и 4G-связь, а также может использоваться в качестве точки доступа. У аппарата скромная камера на 2 МП и батарея на 1500 mAh (производитель обещает до 25 дней в режиме ожидания).

Функционально выдвижная секция над клавиатурой — пустышка, в ней нет микрофона или других опций.

Цена 8810 на европейском рынке — 79 евро. По словам представителей Nokia, насчет этого рынка не стоит питать скептицизма, поскольку в мире более миллиарда людей по-прежнему пользуются фичер-фонами.


Михаил Сапитон, AIN


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