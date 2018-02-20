LG Judy – новое название флагмана G7

Известный инсайдер Эван Бласс опубликовал новую информацию о смартфоне LG G7, который никогда не выйдет под этим наименованием. Новое название флагманского мобильника звучит как LG Judy, и сегодня стала известна дата его премьеры – весной его, увы, анонсировать не станут.

LG Judy

Согласно предоставленным данным, дебют LG Judy состоится лишь в июне этого года, то есть ни на MWC в Барселоне, ни на СeBIT в Ганновере его не покажут. В июне как раз проходи выставка Computex в Тайване, так что анонс может состояться именно там, или же LG проведет отдельное фирменное мероприятие. Новый LG Judy окажется смартфоном с экраном на 6,1 дюйма на основе некой панели MLCD+, которая потребляет на треть меньше энергии в сравнении с матрицами IPS.

В базе мобильника окажутся процессор Qualcomm 845, 4 гигабайта оперативной памяти, накопитель на 64 Гб, пара динамиков и защита от воды IP68, плюс не забудут про искусственный интеллект, который займется обработкой фотографий в дополнение к режиму HDR10. LG Judy будет работать на Android 8.1 с прошивкой LG UX и даже обзаведется собственным голосовым помощником. В июне, напомним, также будет представлен новый смартфон OnePlus 6 – убийца флагманов 2018 года.

Максим Мишенев, MobileDevice


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