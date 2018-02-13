Внешний вид и характеристики Xiaomi Redmi Note 5 Pro и Redmi Note 5

В скором времени компания Xiaomi представит два новых смартфона: Redmi Note 5 Pro и Redmi Note 5. Индийский журналист Анкит Чук (Ankit Chugh) в своем Twitter-аккаунте опубликовал пресс-материалы с подробными спецификациями грядущих новинок.
Xiaomi Redmi Note 5 получит 5,99-дюймовый экран с разрешением 2160?1080 пикселей и соотношением сторон 18:9. Устройство обладает минимальными рамками по краям дисплея. Аппаратной основой новинки стане процессор Snapdragon 625 в тандеме с 3 или 4 ГБ оперативной памяти. Объем встроенного флеш-накопителя составит 32 или 64 ГБ.
Помимо этого, смартфон будет обладать 12-Мп основной и 5-Мп фронтальной камерами, сканером отпечатка пальца на задней панели, аккумулятором на 4000 мАч и Android Nougat с MIUI 9. Новинка будет доступна в черной, золотой, розовой и голубой цветовых гаммах.
Xiaomi Redmi Note 5 Pro оснастят 5,99-дюймовым дисплеем с разрешением 2160?1080 пикселей и соотношением сторон 18:9, процессором Qualcomm Snapdragon 636, 3, 4 или 6 ГБ оперативной памятью и 32 или 64 ГБ встроенной памятью, двойной основной камерой 12+5 Мп и 20 Мп селфи-камерой со светодиодной вспышкой.