Внешний вид и характеристики Xiaomi Redmi Note 5 Pro и Redmi Note 5

В скором времени компания Xiaomi представит два новых смартфона: Redmi Note 5 Pro и Redmi Note 5. Индийский журналист Анкит Чук (Ankit Chugh) в своем Twitter-аккаунте опубликовал пресс-материалы с подробными спецификациями грядущих новинок.

Xiaomi Redmi 5

Xiaomi Redmi Note 5 получит 5,99-дюймовый экран с разрешением 2160?1080 пикселей и соотношением сторон 18:9. Устройство обладает минимальными рамками по краям дисплея. Аппаратной основой новинки стане процессор Snapdragon 625 в тандеме с 3 или 4 ГБ оперативной памяти. Объем встроенного флеш-накопителя составит 32 или 64 ГБ.

Redmi Note 5

Помимо этого, смартфон будет обладать 12-Мп основной и 5-Мп фронтальной камерами, сканером отпечатка пальца на задней панели, аккумулятором на 4000 мАч и Android Nougat с MIUI 9. Новинка будет доступна в черной, золотой, розовой и голубой цветовых гаммах.

Xiaomi Redmi Note 5 Pro оснастят 5,99-дюймовым дисплеем с разрешением 2160?1080 пикселей и соотношением сторон 18:9, процессором Qualcomm Snapdragon 636, 3, 4 или 6 ГБ оперативной памятью и 32 или 64 ГБ встроенной памятью, двойной основной камерой 12+5 Мп и 20 Мп селфи-камерой со светодиодной вспышкой.

Redmi Note 5 Pro

Емкость аккумулятора составит 4000 мАч. В качестве программного обеспечения послужит Android 7.1.2 Nougat с оболочкой MIUI 9. Цветовая палитра та же, что и у Redmi Note 5.

Redmi Note 5 Pro

Официальный релиз Xiaomi Redmi Note 5 и Redmi Note 5 Pro состоится завтра 14 февраля в Индии.


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