Отзывы о смартфоне Huawei Mate 10 Pro оказались фальшивыми

Смартфон Huawei Mate 10 Pro стал доступен для предварительного заказа в нескольких странах, но о нем уже появились отзывы от восторженных владельцев. Как выяснилось, отзывы эти – липовые, и их заказала сама Huawei .



Согласно доступной информации, Huawei купила несколько десятков отзывов о флагманском смартфоне Mate 10 Pro для дальнейшего их размещения на сайтах крупных сетей распространения, в частности, Best Buy. Клич был кинут в одной из групп Facebook, и взамен за оказанную услугу Huawei предлагала сделать пользователей своими бета-тестерами. Для компании двойная выгода – ее смартфон расписывают в красках, плюс она получает бесплатных бета-тестеров.



Словом, китайцы решили и рыбку съесть, и смартфон продать, но ничего не вышло: один из участников той самой группы выложил в сеть скриншоты переписки с представителями Huawei . Руководство Best Buy и других сетей уже осведомлено о факте мошенничества, и в скором времени отзывы о Huawei Mate 10 Pro будут удалены, а сам смартфон, вероятно, будет убран из каталога, или же его рейтинги будут понижены. Видимо, аппарат не настолько хорош, раз для его рекламы закупаются отзывы, хотя сам смартфон стоит немалых денег.