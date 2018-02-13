Отзывы о смартфоне Huawei Mate 10 Pro оказались фальшивыми
Смартфон Huawei Mate 10 Pro стал доступен для предварительного заказа в нескольких странах, но о нем уже появились отзывы от восторженных владельцев. Как выяснилось, отзывы эти – липовые, и их заказала сама Huawei.
Согласно доступной информации, Huawei купила несколько десятков отзывов о флагманском смартфоне Mate 10 Pro для дальнейшего их размещения на сайтах крупных сетей распространения, в частности, Best Buy. Клич был кинут в одной из групп Facebook, и взамен за оказанную услугу Huawei предлагала сделать пользователей своими бета-тестерами. Для компании двойная выгода – ее смартфон расписывают в красках, плюс она получает бесплатных бета-тестеров.
Словом, китайцы решили и рыбку съесть, и смартфон продать, но ничего не вышло: один из участников той самой группы выложил в сеть скриншоты переписки с представителями Huawei. Руководство Best Buy и других сетей уже осведомлено о факте мошенничества, и в скором времени отзывы о Huawei Mate 10 Pro будут удалены, а сам смартфон, вероятно, будет убран из каталога, или же его рейтинги будут понижены. Видимо, аппарат не настолько хорош, раз для его рекламы закупаются отзывы, хотя сам смартфон стоит немалых денег.
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Mobile
13.02.2018 19:48