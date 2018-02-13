Отзывы о смартфоне Huawei Mate 10 Pro оказались фальшивыми

Смартфон Huawei Mate 10 Pro стал доступен для предварительного заказа в нескольких странах, но о нем уже появились отзывы от восторженных владельцев. Как выяснилось, отзывы эти – липовые, и их заказала сама Huawei.

Huawei Mate 10 Pro

Согласно доступной информации, Huawei купила несколько десятков отзывов о флагманском смартфоне Mate 10 Pro для дальнейшего их размещения на сайтах крупных сетей распространения, в частности, Best Buy. Клич был кинут в одной из групп Facebook, и взамен за оказанную услугу Huawei предлагала сделать пользователей своими бета-тестерами. Для компании двойная выгода – ее смартфон расписывают в красках, плюс она получает бесплатных бета-тестеров.

Словом, китайцы решили и рыбку съесть, и смартфон продать, но ничего не вышло: один из участников той самой группы выложил в сеть скриншоты переписки с представителями Huawei. Руководство Best Buy и других сетей уже осведомлено о факте мошенничества, и в скором времени отзывы о Huawei Mate 10 Pro будут удалены, а сам смартфон, вероятно, будет убран из каталога, или же его рейтинги будут понижены. Видимо, аппарат не настолько хорош, раз для его рекламы закупаются отзывы, хотя сам смартфон стоит немалых денег.


Максим Мишенев, MobileDevice


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