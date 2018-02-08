В Швейцарии похитили мобильные данные 800 тыс. человек
Пароли, разговоры и платежные данные не были затронуты.
В Швейцарии оператор мобильной связи Swisscom сообщил о краже персональных данных 800 тыс. абонентов.
Об этом сообщает The Associated Press.
В среду, 8 февраля, Swisscom заявил, что его система взломана в конце 2017 года. В результате контактные данные около 800 тыс. клиентов были скомпрометированы.
Оператор сообщил, что неизвестная сторона получила имена, адреса, номера телефонов и даты рождения клиентов через торгового партнера Swisscom.
Пароли, разговоры и платежные данные не были затронуты. Swisscom утверждает, что не получал жалоб от пострадавших клиентов.
Swisscom сообщил, что обнаружил этот инцидент с помощью регулярной проверки своей деятельности и проводит расследование.
800 тыс. клиентов - это десятая часть населения Швейцарии.
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Mobile
08.02.2018 16:52