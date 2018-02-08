В Швейцарии похитили мобильные данные 800 тыс. человек

Пароли, разговоры и платежные данные не были затронуты.

В Швейцарии похитили мобильные данные 800 тыс. человек
Фото: autocentre.ua

В Швейцарии оператор мобильной связи Swisscom сообщил о краже персональных данных 800 тыс. абонентов.

Об этом сообщает The Associated Press.

В среду, 8 февраля, Swisscom заявил, что его система взломана в конце 2017 года. В результате контактные данные около 800 тыс. клиентов были скомпрометированы.

Оператор сообщил, что неизвестная сторона получила имена, адреса, номера телефонов и даты рождения клиентов через торгового партнера Swisscom.

Пароли, разговоры и платежные данные не были затронуты. Swisscom утверждает, что не получал жалоб от пострадавших клиентов.

Swisscom сообщил, что обнаружил этот инцидент с помощью регулярной проверки своей деятельности и проводит расследование.

800 тыс. клиентов - это десятая часть населения Швейцарии.

Как сообщалось накануне, в США разоблачили основанную украинцем международную сеть киберпреступников.


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