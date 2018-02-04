Huawei P20 с тройной камерой появился на рендерах

Huawei объявила презентацию новых флагманских устройств 27 марта. Предположительно, грядущим флагманом станет Huawei P20, о котором на сегодня известно совсем немного.

Huawei P20

Huawei P20 будет построен на базе фирменного чипсета Kirin 970, который уже использовался в Mate 10 Pro. Работать новинка будет под управлением ОС Android 8.1 Oreo с оболочкой EMUI 8.1.

Huawei P20

Главной особенностью Huawei P20 станет тройная основная камера, что подтверждает снимок смартфона от производителей чехлов, а также двойная фронтальная камера. Помимо этого, в сети были обнародованы несколько изображений, на которых показан дисплей, занимающий всю фронтальную панель, рамки сверху и снизу, а также кнопка со сканером отпечатков пальцев.

Huawei P20

На данный момент принцип работы тройной камеры оглашен не был, однако в современных флагманах Huawei второй черно-белый сенсор используется для улучшения качества снимка и оптического зума.


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