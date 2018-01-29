Huawei выпустит планшет MediaPad M5

В этом году китайская компания Huawei порадует нас не только новыми смартфонами с топовой начинкой. Она планирует выпустить еще как минимум один планшетный компьютер, и называется он MediaPad M5.

MediaPad M5

Планшет Huawei MediaPad M5 в настоящее время не представлен официально, но он уже прошел тестирование в Федеральной комиссии по связи FCC, что всегда является гарантом приближающегося дебюта. Компьютер относится к топовому сегменту и будет готов предложить полностью металлический корпус с батареей на 5000 мАч внутри и парой больших динамиков. По умолчанию Huawei MediaPad M5 будет работать на базе ОС Android 8 Oreo с фирменной оболочкой EMUI 8, показанной осенью 2017 года.

Сердцем компьютера станет производительный процессор Kirin 960, а почти всю лицевую панель займет сравнительно большой дисплей с диагональю 8,4 дюйма и разрешением Quad HD или 2560х1600 пикселей. Рамки экрана, увы, в наличии, но зато есть порт USВ-С с поддержкой ускоренной зарядки. Новый Huawei MediaPad M5 заменит собой модель Huawei MediaPad M3 образца 2016 года и поступит в продажу до конца текущего квартала как в Китае, так и в ряде других стран мира.

Максим Мишенев, MobileDevice


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