В сеть утекли изображения Xiaomi Mi7 и Xiaomi Mi6X

На MWC 2018 многие производители смартфонов будут демонстрировать свои последние и самые лучшие модели. Одной из такой новинок станет и Xiaomi Mi7. Благодаря рендерам, опубликованным в сети, можно рассмотреть дизайн грядущего аппарата.

Xiaomi Mi7 получит безрамочный дисплей с соотношением сторон 18:9. Внешне он будет напоминать перевёрнутый Mi Mix 2. Фронтальная камера, динамик и остальные датчики будут находиться, как обычно, над экраном. На задней стороне расположится двойная основная камера и дактилоскопический сканер. Аппаратной основой Mi7 станет новый флагманский процессор Snapdragon 845. Упоминается и поддержка беспроводной зарядки.

Также, компания Xiaomi готовит к выпуску еще один смартфон – Mi6X, фото которого появились в сети. На задней панели грядущей новинки расположится двойная основная камера, как у iPhone X. Места для дактилоскопического сканера на тыльной части не выделено – вместо этого на крышке нашлось неизвестное отверстие. Возможно, на снимке запечатлён корпус прототипа, а обычная версия смартфона будет выглядеть по-другому.

Предположительно, Xiaomi Mi6X оснастят 5,1-дюймовым Full HD-дисплеем с минимальными рамками, процессором Snapdragon 660, 6 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ встроенной памяти, 12-мегапиксельной основной камерой и 4-мегапиксельной фронтальной камерой. Другие спецификации грядущей новинки, а также дата официального релиза пока неизвестны.